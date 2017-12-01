英國士兵坐鎮 華航直飛倫敦旅客超嗨

旅客李先生與女友吳小姐預計前往倫敦旅行。（記者陳宜加攝）

2017-12-01 07:41

〔記者陳宜加／台北報導〕華航插旗英國倫敦！華航今（1）日起開航台北─倫敦航線，成為台灣唯一直飛倫敦的航空公司，最新A350滿載306名旅遊、商務客，上午7點55分將從桃園機場起飛，華航在登機門前舉辦首航典禮，現場有英國士兵坐鎮，不少旅客興奮合影。

旅客陳小姐與姊姊從嘉義到台北，預計前往倫敦找在倫敦生活的女兒，她說，每年都會到倫敦探親，過去都搭長榮班機，但加上中轉時間航程需要17小時，直飛省下不少時間，且A350新飛機極具吸引力，女兒在網路上看到華航直飛倫敦消息，半年前就上網搶票。

旅客李先生與女友吳小姐預計前往倫敦旅行，他們說，過去便曾赴法國、葡萄牙等歐美地區旅遊，節省時間是重要考量，今年正好計畫前往英國，又逢華航直飛，2個月前搶到最後2張經濟艙機票，直呼幸運。

華航總經理謝世謙表示，首航其實是復航，載客率超過九成，初期倫敦每週4班，但最終目標是每天1班，希望這一天早日到來，華航目前有10架A350，預祝首航旅客飽覽英國風光，並將訊息推廣給更多國人。

桃園市長鄭文燦表示，直飛加上最新A350開航倫敦，13小時省下不少時間，過去到英國訪問，對方就不斷詢問何時首航。台灣人對英國熟悉，留學生很多、經貿往來密切，預祝華航在歐洲5據點促進更多交流。