華航插旗英國！台北13小時到倫敦

圖為華航A350-900 XWB （Extra Wide Body） 客機。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-01 06:45

〔記者陳宜加／台北報導〕華航插旗英國倫敦！華航今（1）日起開航台北─倫敦航線，成為台灣唯一直飛倫敦的航空公司，全新A350「藍鵲號」滿載306名旅遊、商務客，上午7點55分將從桃園機場起飛，預計14小時將抵達倫敦蓋維克機場，較過去省下3至7小時。

華航曾於99年3月開航倫敦，但受國際油價高漲影響，僅2年便停飛；今年羅馬、阿姆斯特丹改直飛後，整體載客率都在8成以上，為歐洲市場注入強心針，睽違6年，12月起重新以最新A350-900 XWB機隊開航倫敦蓋維克（Gatwick），每週4班。

華航指出，台北─倫敦每週一、三、五、六飛航，班號為CI069／CI070，機上提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙與243席經濟艙座位，直飛航班旅客可以省下3至7小時轉機或中停時間，約13小時達目的地、冬季因頂風需14小時。

直飛倫敦後，華航擴大歐洲營運版圖，加上荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬等直飛航線，華航共計飛航歐洲5大「黃金航點」，每週航班多達22班，也成為台灣在台、歐之間直飛航點最多的航空公司。

華航董事長何煖軒表示，華航直飛台北─倫敦，更便利台、英經濟與文化交流，是極為重要的里程碑。華航近年陸續引進14架A350、10架777新機，率先開啟歐洲全面直航，未來並將持續強化與盟航關係，提供往返歐洲綿密航班。

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