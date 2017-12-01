4縣市發布豪、大雨特報！ 氣溫驟降北部低溫18度

今天中部以北及東北部低溫約18、19度，其他地區低溫約20至22度。（資料照）

2017-12-01 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天台灣各地受到東北季風持續影響，北部及東北部整天天氣涼爽，迎風面的北部與東半部降雨機率高，其他地區則大部分為多雲的天氣。氣象局在今天凌晨3時55分發布新北市、基隆市、宜蘭縣豪雨特報，台北市則為大雨特報。

氣象局表示，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北東區、大台北山區等都會有明顯雨勢，降雨時間也長，其他地區則是多雲的天氣。

溫度方面，中部以北及東北部低溫約18、19度，其他地區低溫約20至22度，預測高溫方面，北部及東北部約20度，東部及東南部24至26度，中南部約27、28度，早晚溫差大，提醒民眾注意氣溫變化。

強烈東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及各外島沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海並有較強風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

今天雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 17 18 ~ 25 20 ~ 27 19 ~ 23

今天台灣各地受到東北季風持續影響，北部及東北部整天天氣涼爽。（圖取自氣象局）

氣象局在今天凌晨3時55分發布新北市、基隆市、宜蘭縣豪雨特報，台北市則為大雨特報。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）