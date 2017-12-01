12/01 各報重點新聞一覽

2017-12-01 06:12

自由時報

嚴懲酒駕 拒酒測最少罰18萬

酒後駕車每年奪走上百條人命，立法院交通委員會昨針對「道路交通管理處罰條例修正草案」完成協商，未來拒絕酒測、攔檢，罰鍰由現行新台幣九萬元提高至十八萬元，並按次累加罰鍰；酒駕累犯罰鍰也將改為按次加罰九萬元；五年內三度遭查獲酒駕或拒檢、拒測者，須懸掛特殊識別牌照（如螢光車牌）；並新增連坐條款，酒駕者的同車乘客，可處六千元至一萬二千元罰鍰，此案可望於本會期三讀通過。

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滿23歲 就有機會當國民法官

只要年滿廿三歲，人人都有機會當法官！司法院研擬人民參與審判制度長達三十年，昨天邁開一大步，司法院秘書長呂太郎昨天在高等法院宣佈，人民參與審判是世界上大多數國家採取的制度，未來台灣國民只要年滿廿三歲，就有機會擔任國民法官，預定明年二月和行政院完成草案會銜送請立法院審議。

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政治獻金明細 強制上網公開

為強化政治獻金的公開透明，避免金錢與政治權力的不當勾稽，行政院長賴清德昨在院會拍板「政治獻金法修正草案」，明定未來個人與企業捐贈政治人物與政黨的政治獻金明細，都要強制上網公開，包括愛國同心會等政治團體，未來兩年未轉型為政黨或社會團體以前，也必須上網強制揭露政治獻金明細等會計報告書。

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蘋果日報

遭扔汽油彈 鵝肉名店1死5傷

又是報仇縱火害命！新北市上周三才剛發生汽油縱火釀九死慘劇，昨晚土城一家頗負盛名的鵝肉店又遭人丟汽油彈縱火，造成一死五傷慘況，當時在二樓的男員工與老闆娘逃生不及一死一命危，三樓女住戶情急跳樓逃生骨折，還有一名男員工燒燙傷，另兩人輕傷自行就醫。警方表示，老闆的兒子疑與地下錢莊有六百萬元的債務糾紛，之前就有黑衣人到店裡霸店、威脅，怎料昨晚打烊後，竟遭丟汽油彈縱火，警方正循線追查中。

滿23歲 你也能當國民法官

司法院昨公布「國民參與刑事審判法」草案初稿，未來只要是年滿二十三歲的國民，符合無前科等條件者都有機會被選任為「國民法官」，參與重大刑案的一審審理；依草案規定，將由六名國民法官與三名職業法官組成合議庭，國民法官在庭上可提問，庭後可與職業法官討論，表決時須六人同意，才可決定被告有罪無罪；國民法官出庭期間公司須給公假，法院也會給出庭日旅費。

聯合報

薪貧族！全台三分之一人 賺不到30K

主計總處昨天發布二○一七年人力運用調查，全台約34%、三○五點一萬人的主要工作月薪不到三萬元，其中將近四十萬人月薪不到兩萬元。此外，全台四十三點一萬失業人口中，約十六點八萬人曾有工作機會，46%的人嫌「待遇太低」而放棄；而廿六點三萬個沒有工作機會的人，主要困難是待遇不符期望與找不到想做的工作。

明年520空汙未減量2成…李應元：我辭職

為搶救空氣品質，環保署長李應元昨天表示，明年五二○時，如果PM2.5紅色警戒站日數減量未達一○四年的百分之廿，他會提辭呈負起政治責任。但他希望能給相關單位一些時間，「這些事情不可能一天就改變」。

中國時報

天龍國照服員 保障月薪4萬

閣揆賴清德要月薪只有3萬元的照顧服務員當「做功德」，此話引發爭議後，衛福部長陳時中允諾明年加薪到32K，不過，行政院實在是狀況外，事實上，六都照服員薪資平均老早超過32K，台北市新進人員甚至保障40K。

健保慢箋付費 最快明年3月上路

實施長達18年的健保慢性病連續處方箋藥品免部分負擔，最快明年3月取消！但經濟弱勢及重大傷病者除外，預計有510萬人受到影響，所有慢箋病患一年將多繳42.5億元挹注健保。