娃娃機變美食街？有青菜、水果還有關東煮！

鹿港夾娃娃機已有「青菜機」、「水果機」，即將加入關東煮！（資料照，記者劉曉欣攝）

2017-12-01 05:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕夾娃娃機放青菜、水果不夠看，這次還有關東煮、燒仙草，以及熱玉米！

彰化縣鹿港第一市場附近的夾娃娃機，以「青菜機」、「水果機」打響名號，黃姓業者表示，即將推出假日限定版的「關東煮」，預計明天起登場。

「就是用溫暖的食物來迎接寒冬！」黃姓業者表示，關東煮、燒仙草與熱玉米，無法放入娃娃機，所以是用兒童遊戲球池的塑膠球來當「代夾物」，再到娃娃機旁的便利商店直接換取熱騰騰的食物。

黃姓業者指出，本來有考慮用關東煮模型來當代夾物，比較逼真，但後來發現「太難夾了」，這樣就失去夾娃娃機的樂趣，所以，全部以塑膠球來當代夾物，把保夾門檻降低，讓民眾不只是來體驗，還真的可以把關東煮、燒仙草等等，吃進肚子來暖胃。

假日限定的「關東煮機」，預計在星期六、日推出，食材由台中連鎖火鍋業者提供，品質全是餐廳等級，玉米則是水果玉米，目前規劃供應時段是假日上午10點到晚間晚 7、8點 。

黃姓業者強調，全台娃娃機數量多，必須採取不同的經營對策，才不會同質過高而泡沫化，這次推出冬季限定的「關東煮機」，未來還會配合節慶，不定時推出有節慶味的夾娃娃機。

不少民眾表示，「青菜機」、「水果機」推出以來，常常都是大排長龍，即將有「關東煮機」將加入戰局，這根本就變成「娃娃機美食街」，夾到了寶物，也填飽了肚子，這真是太神奇了！