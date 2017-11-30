刪光崁頂焚化爐回饋金預算 鄉代會嗆：明年不排除圍廠

崁頂焚化爐近年回饋金年年減。（記者陳彥廷攝）

2017-11-30 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東崁頂焚化爐近年焚燒效率每況愈下，連帶影響對地方的回饋金，但今年可編列的明年回饋金再下滑500萬元，受不了焚化爐效率低落的鄉民代表會除了大刪回饋金預算，並批評若縣府及代操廠商再不改善，明年不排除圍廠拒垃圾進場。

明年僅3482萬元 回饋金新低

崁頂鄉民代表會本週定期會審總預算，大砍近3500萬元的焚化爐回饋金，原來焚化爐因為爐身老舊，103年停爐22次，導致104年回饋金只有4700萬元，104年雖稍有回升，但去年105年又因屢屢停爐長期維修，導致回饋金今年首度滑落低於4000萬元，不堪其擾的環保局，要求代操作的台糖公司斥資逾2億元大翻修，從今年中開始停燒維修，但也導致明年的回饋金僅3482萬元，創下史上新低。

崁頂鄉代會本週全部刪除焚化爐回饋金，並經三讀，鄉公所已無法增加減，只能等到與縣府協商完畢，並確定未來回饋金模式後，申請召開臨時會重新審議，而若刪減成真，全鄉民回饋金千元無法放發，地方社團也無法補助，影響甚鉅，

地方人士指出，焚化爐回饋金雖然對財政有所助益，但每年到編預算時就引來鄉代會詬病，加上垃圾、臭味等環境問題，已成鄉內亂源。

鄉長林光華說，回饋金年年下滑，還創下史上新低，鄉代會並非凍結，而採刪除方式向縣府表態，他將儘快與環保局會面協商，也請環保局正視地方「定額回饋」的要求，以免每年編預算都像「拆炸彈」。

焚化爐效率低落 鄉代促改善

主席郭茂良說，焚化爐效益低落，回饋金年年減，全體代表了解焚化爐明年將以全新設備焚燒，但焚化爐的不良歷史實在太多，所有代表在定期會中都贊成刪除回饋金，表態要求縣府承諾未來要嚴格監督焚化爐效率，若縣府不改善，明年不排除圍廠封鎖垃圾進場、焚化爐覓地另建。

年底完成大翻修 增營運效率

環保局則說，焚化爐大修到年底，明年開始就可以近乎全新設備的效率運轉，且縣府的明年預算已按照新的營運效率編列，鄉代會其實不必擔心回饋金不足。而回饋金最高曾破6000萬元，未來效率提升，採定額回饋不見得比浮動計算對崁頂鄉的財政有更正面助益。