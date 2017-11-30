枋寮隆山路平交道事故阻6列車 居民批等到出事才移除

鐵軌外的電桿傾倒，一度致列車無法行駛。（記者陳彥廷攝）

2017-11-30 22:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵南迴線始發站枋寮站，今天下午該站南邊的隆山路平交道驚傳事故，疑似1輛大貨車經過平交道時貨斗內回收物過高，竟勾住鐵軌外部的電線桿，電桿應聲而倒，導致共6列車1270人受阻，不過這起事故早有徵兆，附近民眾指出，該電桿早在某次颱風後就傾斜，後來電線垂落、甚至斷線，反映多次皆無解，也間接導致這次事故。

位於台鐵南迴線首站枋寮站南邊約600公尺的隆山路平交道，為鄉內交通頻繁要道，今天台鐵第3523次區間車於下午3時許在枋寮站調車時，發現該平交道有電線桿倒下，並斜躺在軌道上方，僅由其它電線撐住，隨時有滑落倒下危險，明顯危及行車安全，回報運務段要求停駛。

枋寮火車站表示，經呼叫工務段檢查鐵軌及台電人員善後，於下午4點15分排除狀況，最後共有6列車、共1270人次受影響，總延誤時間約169分鐘。

「突然傳出刺耳聲響，有線電視就無法收訊！」附近居民指證歷歷異口同聲指出，是因為1輛大型貨車往東行駛，卻過於靠近路的右側，貨斗中堆積過高的回收物品勾到該電桿造成半傾倒在鐵軌上空，並一度導致電視斷訊。

陳姓居民批評，該根電桿在某次颱風後就傾斜，電線一度被吹斷，後來接好的電線卻又垂落，當時他認為隨時有可能被大型貨車勾到而反映，但長達半年至今無果，果然到今天也真得間接導致被大貨車勾倒，令人對管理機關的辦事效率趕到灰心，然後直到事故發生才又趕快清除該電桿，根本企圖「毀屍滅跡」。

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