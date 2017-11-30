台大校長遴選 吳瑞北自稱台大原住民

2017-11-30 22:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學舉辦校長遴選，今晚由電機系教授吳瑞北上陣，從整體高教危機談到台大未來治校，以自身在台大40年的優勢，自稱「台大原住民」，盼以高教危機中做轉機，讓台大發揮優勢，成亞洲樞紐輸出高教能量。

吳瑞北從台灣整體高教危機談起，如國際競爭力不足，高中生紛紛外流，還有低學費、高教發展藍圖不清，廣設大學使質量失衡，年金改革影響教授退休等，回到台大本身定位，提出未來治校理念。

吳瑞北也自稱在台大40多年，從讀書到任教，已經是「台大原住民」，對校務、財務等內容非常熟悉，提到將來若當上校長，會採穩定改革，加以推動智慧校園計畫，或是現今世界各大學都在流行的節能減碳「碳中和」校園等。

吳瑞北認為，台大未來契機就是地理區位，將來要讓台大各系院可成立高品質且收費合理的國際學程，推出特色研究，讓國際生搶著來，畢業生也被國際公司搶聘，讓台大在全球高教的定位中，成為「亞洲樞紐」。

而面對師生提問，有學生提到台大有過往與北教大併校議題，吳瑞北認為，目前校內資源不足，並非談併校的好時機；另也談及台大學倫問題如何改善，吳瑞北指出，仍應回歸教師自覺，但提出未來若教師申請相關大宗計畫經費等，必須把論文等資訊做公開，自然就會有學界同儕檢視，進而達到監督效力。