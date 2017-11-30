老婆生小孩渣男不聞不問 還抱怨自己「熱臉貼冷屁股」要離婚

丈夫在妻子生小孩時大鬧醫院，對妻子不管不顧，還說要離婚。（情境照，與本文人物無關）

2017-11-30 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書社團《爆料公社》發文替好友抱不平，表示好友結婚以後天天忍受丈夫酗酒家暴，甚至在她還在坐月子時提離婚，還自稱一直以來熱臉貼冷屁股，讓該名網友十分心疼好友遭遇。

文中表示，這名女子（原PO好友）生了兩個孩子，其中一個才剛滿月。女子婚後天天忍受丈夫的一言一行，其丈夫甚至在妻子尚有身孕時打罵她，在女子要臨盆之際，不但不關心老婆身體，還跑去大鬧醫院和警局，讓PO文的女網友十分傻眼。

女網友還表示，她可憐的好友在醫院生小孩時，獨自一人忍受著分娩的痛苦，沒有人來送飯或照顧她，連醫院裡的護士看了也不捨，紛紛都送飯給好友吃。

最讓女網友生氣的是，這個渣男老公在老婆坐月子時向其提出離婚，完全不給老婆一個合理的解釋，整個聊天過程只是「沒有原因，只有決定」，還委屈地抱怨「我真的是不知道因為甚麼原因，我要拿熱臉貼你的冷屁股」，諸如此類的言詞，讓老婆無法接受。

網友看了之後都十分生氣，紛紛表示要女子趕快離婚，「一個渣男肯無條件的放你自由，你還不跑，在等什麼？女人可以傻可以笨，但身為一個母親，請聰明一點的讓小孩遠離危險好嗎？」、「留著渣男不離婚有什麼好處啊？不顧小孩跟你還會打你！快醒醒吧！錢拿著比較實際啦！」