亞洲最高壁畫在高雄 13樓高紫錐花凸顯生命力

美國藝術家Mona Caron（左3）創作13層高樓，苓雅區長陳進德（左2）比讚。（記者陳文嬋攝）

2017-11-30 21:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市苓雅區公所打造「苓雅迷迷村」，15國藝術家彩繪30面大型壁畫，成為全國首座大型藝術壁畫社區，尤以美國藝術家Mona Caron創作13樓「亞洲最高壁畫」，今與社區居民一起歡喜啟用，以生生不息、不斷向上生長的紫錐花，象徵台灣人民刻苦耐勞、旺盛活力。

苓雅區長陳進德創辦「高雄苓雅國際街頭藝術節」，請來15國藝術家搭乘大型吊車，高空彩繪30面大型壁畫，翻轉苓雅區40多年老舊社區，打造為「苓雅迷迷村」，象徵迷幻又迷人。

最受矚目是美國藝術家Mona Caron創作五福路13層大樓，來台前先了解台灣的國際地位，以紫錐花與蝴蝶為主題，紫錐花象徵台灣人民刻苦耐勞、旺盛活力，堅韌不斷向上生長，蝴蝶則隱喻台灣的生命力，突破困境與世界接軌，在世界各地發光發熱。

Mona Caron從事大型藝術壁畫20多年，曾於巴西創作30層高樓，這次來台創作1個月，今與社區居民一起歡喜啟用，凱旋里長錢雲徽等人獻花感謝，讓她感受高雄人的熱情活力，是她感動又難忘的回應。

民眾穿梭社區處處驚奇，尤以1千元鈔票壁畫夯爆，原本有4個小朋友，刻意少畫1個人，由民眾大玩創意，打卡、照相high翻天，衛武里長邱秀迷表示，彩繪點亮老舊社區，變得繽紛亮麗，感受生氣蓬勃，看了心情愉快，人也活潑又快樂。