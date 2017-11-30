公園處再編800多萬種10萬株杜鵑花 北市議會暫擱置

2017-11-30 20:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市今年首次與台大杜鵑花節配合，花費900萬元種植10萬5000株杜鵑花，但卻未準時在台大杜鵑花節綻放。而市議會工務委員會今天審議公園處預算，公園處明年預算再編列826萬元，要再繼續種杜鵑花。但議員對於花大筆錢種植單一的杜鵑花有意見，也認為該政策難有延續性，公園處則解釋是因為杜鵑花是台北市花，所以才種杜鵑花，但後來議會決定暫時擱置預算，要求公園處補上規劃案。

台北市觀傳局今年首度與台大杜鵑花節結合，推出「台北杜鵑花季」，更不惜在去年編列900萬元新種約10萬5千株杜鵑，然而去年天空不作美，台大杜鵑花節時花況不佳，讓以校友參加活動的柯文哲相當「落漆」。但柯文哲受訪時仍說，之後每年還是會繼續補。

公園處今年再編列826萬元預算，明年欲在台大、師大及仁愛路等地區再種植10萬株杜鵑花，議員李慶鋒表示，杜鵑花是台北市花，但都市裡面大面積種植單一品種似乎不是很理想的事情，「我個人認為適度就好。」他說，市長真的要種花擋都擋不住，「二備金都拿去用」，難道公園處過去都沒評估過為什麼不推廣杜鵑花？

議員許淑華則反問，北市府為什麼要突然推杜鵑花節，然後還編列800多萬元去種植，更質疑難道是因為柯文哲自己是台大畢業才配合去種植嗎？議員周威佑則說，如果接下來換一個市長，難道又要種別的花種嗎，應該要提出計畫。許淑華則說，目前種杜鵑花唯一理由就是市花，那如果未來票選其他花呢？

工務局長彭振聲則說，要找到適合台北市的多年生花種，要找到杜鵑花以外花種機率不大，認為若杜鵑花可以在路肩、堤防種起來，可以讓台北成為一個有特色的城市，「比如說我們從空中來看、地面來看，都是特色的城市。」公園處長黃立遠也說，市長認為日本有櫻花、荷蘭有鬱金香，所以台北也應該要有杜鵑花。

而當被問為什麼是3年、共花2400萬元種植30萬株，公園處長黃立遠回應，是因為市長指示，希望可以先種植3年看效果，讓議員不滿地說花800萬元只能看效果。議員最後要求公園處提出種植計畫、杜鵑花分布以及預期效益，決定暫時擱置該筆預算。