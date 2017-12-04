派對美食輕鬆做 義式青醬帕尼尼

2017-12-04 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕耶誕節、新年的腳步近了，最適合歡聚、共享美好食光！ LALOS Bakery的烘焙師傅陳晏幼為大家示範，簡單又美味的「義式青醬帕尼尼」餐點，不僅適合分享又很有飽足感，讓你在家辦趴，也能輕鬆準備歡聚佳餚。

義式青醬帕尼尼

食材： 雞胸肉400g、橄欖油1大匙、牛番茄片200g、巧巴達麵包（120g）4個、青醬180g、莫札瑞拉起司片180g、九層塔30g

調味料： 鹽4g、黑胡椒1g、義大利綜合香料4g、糖15g

※本次示範分量為6人份。示範食材皆可於傳統市場、大型超市，以及一般歐式麵包店購得。

1. 取一碗，在雞胸肉上均勻地塗抹鹽、黑胡椒及義大利綜合香料2g，接著放進冰箱冷藏一晚；取一炒鍋，放入橄欖油煎雞胸肉，正反面各3分鐘至金黃熟透後，取出、放置15分鐘，切片備用。

2. 牛番茄片放在烤盤上，平均撒上糖、義大利綜合香料2g後，放入烤箱以150℃烘烤30分鐘，取出備用。

3. 取一個巧巴達麵包剖半，在內裡兩面均勻抹上青醬後，放上牛蕃茄片、莫札瑞拉起司片、雞胸肉片和九層塔；其餘的巧巴達麵包比照相同步驟完成。

4. 取一條紋平底鍋，熱鍋後放入步驟3的巧巴達麵包按壓乾煎3分鐘，再換面按壓3分鐘取出，接著平均切成3等分，即完成。

TIPS：使用普通炒鍋乾煎亦可，但會沒有條紋。