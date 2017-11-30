北歐耶誕街景在屏東 今晚試點燈

屏東公園內出現「冰屋村」景象。（記者邱芷柔攝）

2017-11-30 20:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕耶誕節氣氛越來越濃厚，屏東縣政府繼去年在屏東公園裝置小屋燈室受到好評後，今年再以「冰雪世界」為主題，打造北歐風的奇幻燈飾。

縣府表示，115年前屏東公園就與屏東人的生活、成長、記憶息息相關，走過一世紀後，這座佔地23萬7157坪的屏東公園，更成為都市之心，今年縣府首次在屏東公園舉辦耶誕節，把這座超過百年歷史的公園變成耶誕園地，為城市散播溫馨歡樂。

創建於日治時期的屏東公園，是台灣第3座公園，當年面積只有目前四分之一，直到1914年才擴建至現有規模，迄今公園裡仍擁有許多歷史足跡，包括三級古蹟朝陽門、台灣光復紀念碑、二二八事件紀念碑等、省運紀念碑和區運等。

縣府觀光傳播處指出，這次耶誕燈飾主軸為「在南國遇見北國光景」，設計團隊運用近年流行的北歐風元素，將歐洲國家耶誕佈置融合在屏東公園裡，包括公園入口的九重葛大道、「極光隧道」、「冰屋村」、椰林大道歐風燈飾，還有麋鹿穿梭在草地，幾何星體從夜空散落地面、水塘邊，從燈光及鏡面的反射帶來北國氣息。

今天屏東公園裡進行耶誕燈飾試燈，已有不少民眾到場一睹為快，觀傳處也表示，除了屏東公園外，縣府廣場前也豎立了1座10公尺高的耶誕樹，屏東耶誕節將於12月2日晚間6:30點燈，將點亮今年的耶誕主燈「浪漫水晶球」，屆時球體裡芭蕾女孩隨著耶誕節慶音樂翩然起舞，詳細活動訊息可上屏東縣政府網站查詢。