封橋5年 五峰清泉1號吊橋將修建重啟

新竹縣五峰鄉的清泉1號吊橋封橋5年，外觀仍保留相當完整。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-30 20:33

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉清泉風景區的清泉1號吊橋年久失修，有安全疑慮，從5年前封橋迄今，但最近吊橋南端的「清泉藝術之森」讓觀光人氣回籠，縣府也爭取到原民會補助，要修建這座老吊橋了！

新竹縣原住民行政處處長曾効忠說，行政院原民會補助1000萬元、縣府自籌2000萬元，共3000萬元預算，要辦理清泉1號吊橋修建工程，全案已經上網發包，作業順利的話，不久後就會動工。

新竹縣文化局長張宜真說，利用舊清泉派出所、警察宿舍和衛生室改建的「清泉藝術之森」雖然才剛開放，卻已經吸引不少觀光客參訪，尤其由國際大師林舜龍和在地藝術家共同創作的地景藝術品「森之蛹」，更是成為拍照打卡人氣景點，就在「森之蛹」前方的清泉1號吊橋若繼續封閉，的確相當可惜。

地方人士說，清泉在日治時代搭建3座吊橋，分別取名清泉1號、2號、3號吊橋，連同後來興建、通往溫泉的清泉吊橋，總共有4座吊橋。其中，1號吊橋高26公尺、長110公尺、寬度僅1.4公尺，中間無落墩，連接位在山腰處的三毛「夢屋」和清泉派出所，在橋面上可以俯瞰整個清泉地區，視野非常好。

五峰鄉公所說，清泉1號吊橋曾在民國85年2月修建，後來經多次大雨沖刷、地質變動等影響，橋墩鋼索已鬆動、腐壞，有下陷掉落危險，縣府委託專案鑑定有安全疑慮，在101年10月公告封閉。

曾効忠說，清泉1號吊橋的傳統造型相當美，修建工程規劃除了兩岸碼頭部分基於安全需要必須做得更堅固，其他吊橋外型和橋面板、橋身鋼索等部分，都會盡量維持原貌。