東北風持續影響 明全台氣溫涼爽 下週二下探15度

受東北季風影響，明全台涼爽。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-30 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕明（12月1日）受東北季風持續影響，全台涼爽，中部以北低溫下降到18度，其他地區則約落在20至22度。雲嘉南、高屏地區空氣品質仍不佳，提醒當地朋友需要多加注意。

據《中央氣象局》報導，明日溫度方面，台灣北部及東北部整天較涼，台灣中部以北及東北部低溫約18度，其他地區低溫約20至22度，預測高溫方面，北部及東北部約20度，東部及東南部24至26度，中南部約27、28度，中南部地區日夜溫差較大，請適時添加衣物以免受涼。

降雨方面，迎風面的北部及東半部降雨機率仍較高，尤其又以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北東區、大台北山區降雨時間較長雨勢也比較明顯，其他地區則是多雲的天氣為主。

據《天氣風險》指出，下週另一波冷空氣南下，預期週二、三溫度有機會下跌到15、16度，最近北方的冷高壓一波波南下，北方區域已經明顯進入冬季型態。

受到強烈東北風增強影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及各外島沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海並有較強風浪。

空氣品質方面，明日雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。