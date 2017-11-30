仁愛鄉農會台灣高山茶王冬茶競賽 成績出爐

南投縣仁愛鄉農會2017台灣高山茶王冬茶評鑑結果出爐，今年參賽722點，淘汰率47.5％。（記者佟振國攝）

2017-11-30 19:17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉農會台灣高山茶王冬茶競賽成績出爐，新東興茶業黃名村榮獲特等獎，而新東興茶業不僅包辦今年春、冬茶特等獎，連同去年冬茶奪冠，完成難得的3連霸紀錄。

台灣高山茶王冬茶競賽連續3天在仁愛鄉農會驛站進行初複評及決賽，下午成績揭曉，今年參賽722點，設置特等獎1名、頭等1至頭等6（不設頭等4）計5名、頭等10名、金獎36名、銀獎58名及優良獎282名，淘汰率47.5％。

新東興茶業黃名村1人即拿下特等獎及頭等1，同屬新東興的黃加棟、黃名江也拿下頭等3與頭等5，是本屆最大贏家，農會表示，新東興茶業包辦今年春、冬茶賽特等獎，再加上去年冬茶特等獎，創下3連霸紀錄。

茶賽主評農委會茶葉改良總場副場長邱垂豐表示，今年受暖冬影響，也讓冬茶少了些許的喉韻，考驗茶農須有良好茶園管理與製茶技術，因此今年參賽作品也呈現兩極，特等至頭等的品質頂尖，在室內萎凋時充分翻攪，讓茶葉香氣充分展現，但也有不少茶樣帶有苦澀，淘汰率也達47.5％。

值得注意的是近幾年茶農為節省人力，在揉茶時大量使用擠壓機，茶葉成品外觀雖好看，但茶葉過度緊實，不易沖泡開，反而是扣分，建議茶農多加留意。