夾娃娃機又有新商品 這次是「甜過初戀」的社頭芭樂

蕭瑜瑩說，芭樂產品推出後供不應求，幾乎天天要補貨。（記者陳冠備攝）

2017-11-30 19:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕夾娃娃機風行，商品也是無奇不有，彰化縣社頭鄉上週出現一種「甜過初戀，無客兄，還包夾50元」的夾娃娃機產品，果然吸引不少人投幣來找初戀，甚至因為太搶手，每兩天就要補一次「情人」。檯主蕭瑜瑩表示，夾娃娃機上的情人就是社頭鄉特產「芭樂」啦，因為芭樂現在最甜、最好吃，才會想出這個創意來行銷當地產業。

27歲的蕭瑜瑩表示，今年街頭又刮起夾娃娃機旋風，在友人推薦下以每個月4000元承租1台來試看看，剛開始擺出公仔、娃娃、3C等商品，可是與周邊機檯雷同，生意普普，近日在電視發現，有機檯擺青菜竟能吸引人潮，覺得蔬果實用性大，如果用社頭盛產的「珍珠芭樂」應該不錯，沒想到推出後真的供不應求。

蕭瑜瑩說，曾在廣告公司擔任設計，認為行銷好產品就一定要有好文案，所以特別在機檯後方寫上「無客兄（撞傷），甜過初戀」，表示現在芭樂多汁又甜，品嚐正是時候，而且芭樂都會用保麗龍套袋裝好，一機檯只擺10到15顆，減少碰撞可能。

蕭瑜瑩也說，今年芭樂特別貴，每台斤就要價50元，平均每顆近20元，由於機檯設定包夾50元，經常1天就被清檯，扣掉租金根本沒賺頭，不過還是堅持會擺一陣子，因為小時候家裡種芭樂，直到爺爺去世才沒繼續，現在看到大家夾芭樂的樂趣，就會想到兒時跟爺爺到芭樂園採收的回憶。

鄭姓客人說，覺得夾芭樂很實用，如果想吃芭樂的話，會來試試手氣，可以滿足手癮還可以現夾現吃，而且包夾50元一點都不貴，覺得台主根本是佛心來的。

相關影音