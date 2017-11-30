台中推「安心樂」系統 加快弱勢役男申請生活扶助

2017-11-30 19:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民政局建構「台中市服兵役役男家屬扶助網暨管理整合系統」，協助來自經濟弱勢家庭的役男，不必臨櫃申請生活扶助金，透過「安心樂」系統上網申請，可縮短公文往返流程10天，讓役男早日確定補助，安心服役。

民政局長周永鴻指出，每年均有不少役男來自經濟弱勢家庭，役男往往可能是家中重要經濟支柱之一，政府雖針對經濟弱勢役男推出役男生活扶助補助，但已往須採臨櫃辦理，且申請、審核等公文往返費時，讓不少人卻步。

此外，役男提出申請後，部份個案可能審核未達補助標準，或是補助金額認定如何，也讓申請人有無從了解疑惑。

為協助役男生活扶助申請效率化及透明化，周永鴻說，台中市率先建置「台中市服兵役役男家屬扶助網暨管理整合系統」，申請人不必奔波往返戶籍地區公所等行政機關申請財稅、戶籍資料等，只要透過網路隨時均可線上提出申請。

至於審核結果也會以e-mail通知，周永鴻說，相較於過去紙本文書作業，約可縮短10個工作日，方便又快速，讓役男能在當兵前確定補助，無後顧之憂安心服役。

周永鴻說，「安心樂」系統還可以線上查詢案件進度及審查標準，讓資訊更公開透明，系統也能試算申請人是否符合申請各等級扶助標準，減少人為錯誤情況。

周永鴻說，台中市每年約有1萬3000名役男，約有4、500件申請生活扶助案，但過去有不少役男根本不清楚可以申請扶助金，或是因要櫃辦理，不少人難以開口求助，選擇放棄，盼透過線上申請，以更便利的服務，真正照顧有需要的人。