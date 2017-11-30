篩檢愛滋意識提高 台北市今年前10月量增12％

2017-11-30 19:53

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立聯合醫院昆明防治中心指出，今年截至10月，北市新增感染愛滋人數382人，較去年同期340人，增長1成2；中心表示，民眾主動篩檢意願提高，確診感染人數故而增加。

昆明防治中心指出，今年截至10月，全國本國籍新增愛滋感染者總數為2164人，較去年同期1991人，成長8.7%；北市新增感染人數382人，較去年同期340人，成長12.35%，新增感染率高於全國均值。昆明防治中心組長魏孫震說，近來推動匿名篩檢、在家愛滋自我篩檢，提升民眾主動篩檢意願，確診感染人數故而增加。

昆明防治中心表示，針對北市今年1月至10月的疫情分析，同性不安全性行為佔93.3%，異性不安全性行為佔6.1%，注射藥癮者佔0.3%；至於年齡分布，25至35歲最多，佔44%，19歲至24歲次之，佔22%，34至44歲則佔20%。

魏孫震說，分析近10年數據發現，同性戀發病率近2成，且有下降趨勢，反觀異性戀感染人數雖較少，但發病率卻居高不下，尚達6成。他說，有些人認為自己不會得愛滋，因此置身事外，這正是一大警訊，愛滋病毒不是取決性傾向，而是性行為安全與否。

昆明防治中心提醒，性行為務必全程使用保險套，有相關疑問，可與臉書「KPCC：昆明防治中心」或「愛在昆明」聯繫；若有性病或愛滋病相關疑慮，可撥打性病與愛滋諮詢專線02-2370-3738，或於風險性行為6至12週後，來電預約愛滋、梅毒篩檢服務。