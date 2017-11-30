花蓮吉安客家文化藝術節 大閹雞比賽明先登場

吉安鄉公所明天開始將舉行「客家文化藝術節」系列活動，率先登場的是在永興伯公廟舉行的閹雞比賽。（記者王錦義攝）

2017-11-30 18:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮吉安鄉公所明天開始將舉行「客家文化藝術節」系列活動，率先登場的是在永興伯公廟舉行的閹雞比賽，2日下午則在吉安好客文化廣場舉行「收冬慶豐年」主題日活動，由文和傳奇戲劇團帶來「三生三世桃花結」戲劇演出，結合戲班入庄的化妝遊行、民俗表演、各式陣頭、社區歌謠班及客家戲曲體驗活動，希望重塑懷舊廟會文化，感受傳統客家風情。

公所指出，收冬戲是客家人從中原帶來的民俗，每年農曆十月過後，稻穀收割完畢的農閒期，客家人都會樂捐集資向客家神祇還願，並藉著「酬神戲」舉行祭天儀式，報答眾神的庇祐讓作物豐收，同時祈求來年春天風調雨順，這時人們會爭相設宴款待親友，不僅要一起慶祝豐收，也要享受「佔位子，看大戲」的樂趣，展現村莊活躍的生命力，也是客家族群凝聚認同感的活動。

吉安客家文化藝術節首先登場的是在永興伯公廟舉行閹雞比賽，閹雞是客家的常民文化，常被用作祭祀、嫁娶或餽贈之禮，閹雞的體型又大又肥，象徵「越大越旺」的祝福意義。公所指出，2日早上在吉安五穀宮進行圓褔祭祀，以閹雞作為敬祀奉品，表達敬天感恩之意，也祈求保佑來年平安得意。

鄉長黃馨說，今年首次結合「戲班入庄」的化妝遊行，重現以往一庄演過一庄的傳統客家風情，2日下午3點半開始，從吉安五穀宮出發踩街到吉安好客文化廣場，客家主題日現場活動包括樂活市集-有機農特產品展售、資源回收兌換宣導品、客家歌謠、舞蹈及樂曲表演、設置「共下講客話-客語闖通關」攤位，希望鼓勵大人或小朋友一同透過互動遊戲來學習客語，認識客家文化。