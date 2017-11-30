學美工、拿證照… 高雄身心障礙朋友展職訓成果

2017-11-30 18:22

〔記者黃建華／高雄報導〕適逢12月3日國際身心障礙者日前夕，高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心今（30）日於高雄大遠百1樓廣場舉辦「身心障礙職訓結訓成果展暨徵才活動」，現場有皮件、布藝、園藝等創意市集，提供免費限量手作工藝DIY，讓身障學員展現精彩的訓練成果。

活動並邀請中宇環保工程公司、台灣日東電工股份有限公司、華東科技股份有限公司、日月光半導體製造公司、泰安食品公司等31家業者聯合釋出近100個職缺，讓身障朋友逛攤位、找頭路，實在糾感心！

勞工局局長鄭素玲，活動除了邀請徵才廠商實際了解身障學員的優秀技能，也公開表揚合作進用身障學員的5家績優廠商，感謝雇主願意給予機會，讓身障學員在職場上能發揮所長，順利就業，績優廠商包括拿破倫手工西服（高纑製衣有限公司）、九福大飯店、高雄商旅飯店、龍天物業管理顧問有限公司及淨雅清潔有限公司。

美工班學員陳嘉宏因為一場意外，導致四肢癱瘓，工作中止，他勇敢走出傷痛，積極進修，參加「數位美工設計班」期間，取得3張TQC+及印前製程（圖文組版）丙級技術士證照，更協助博訓中心設計招生海報，今年結訓後期望開創職涯第二春。

博訓中心主任謝世烱說，透過廠商與身障朋友的互動交流，將有助於雇主更認識身障朋友的多元才能，提高僱用意願，本期99名結訓學員考取TQC電腦技能認證、街頭藝人標章認證及全國技能丙級檢定等證照，考照率達8成以上，成績優異，更有10人已提前就業。另於7月13日第一梯次清潔園藝職類結訓的學員，訓後就業率也高達70.8％。

博訓中心107年開辦「AutoCAD製圖與3D列印班、客服行銷及辦公行政養成班、電腦維修與網路應用班、美工設計與影像處理實務班、創意皮件商品設計班、手作布藝及創意服飾班、農作園藝班、清潔廚務班、洗車美容班」等9班，歡迎有就業意願的身障朋友洽詢：（07）321-4033轉292、327；報名地點：高雄市三民區十全三路101號；網址：http://poai.kcg.gov.tw/