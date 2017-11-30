上週身體不適就醫 屈尺國小退休校長洪小華辭世

2017-11-30 18:02

〔記者俞肇福／新北報導〕曾經擔任石碇雲海國小校長、新店屈尺國小校長的退休校長洪小華，上週六（25日）到萬里區參加國小看繪本說故事比賽擔任評審，比賽結束等車時，忽然身體不舒服；送往基隆長庚醫院救治，今天凌晨3點14分辭世，讓教育界人士不勝唏噓，十分不捨。

退休的洪小華曾經在新北市莒光、野柳等多所國小服務，與洪小華同為校長班同學的曾秀珠校長說，她跟洪小華校長感情很好，上週六兩人一起回萬里區參加看繪本說故事比賽，當時還好好的，誰知道會發生這樣的事，讓人十分不捨。