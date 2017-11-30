商研院中部院區籌備處揭牌 林佳龍：推展業務更接地氣

2017-11-30 18:09

〔記者張菁雅／台中報導〕商業發展研究院中部院區籌備處今天舉行揭牌儀式，商研院董事長許添財、台中市長林佳龍共同出席，並期許商研院進駐台中後，成為政府與企業的橋樑，帶動中台灣商業服務業的產業升級。

商研院中部院區籌備處是林佳龍與立委徐永明催生而成，林佳龍致詞時表示，商研院看上台中，可說是台中市政府招商成功，他在2005年參選市長時的政見之一，就是在台中成立商研院中部院區，現在有此國家級智庫進駐，相信未來商業事務推展一定更能「接地氣」，未來水湳智慧城也歡迎商研院中部院區進駐，與各產業界龍頭大廠持續緊密合作。

許添財指出，今天適逢他就任滿一週年，繼今年8月南部院區成立、中部院區籌備處即日起也正式啟用，兌現他就職時建置中部、南部院區的承諾，且商研院北、中、南院區一字排開，將協助地方接軌國際，發展出各自特色。

許添財也說，商研院有二個秘密武器，第一是「商情資料庫」，第二是追蹤亞太地區重要城市消費者個性、行為的「大數據」，透過這兩個系統，企業商品要到那個城市、成功機率如何？5分鐘就可提出分析數據，是企業絕對可靠的國家級智庫。

商研院中部院區籌備處主任由商研院副院長張皇珍擔任，未來將協助台中市政府就產業發展規劃、執行及推動，提供專業服務或諮詢，並將輔導中部商業服務業升級與轉型。