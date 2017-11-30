具編導專業的攝影家 謝炳昌的照片有「戲味」

2017-11-30 17:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕讀影劇出身、待過屏風表演班，卻投入廣告業務長達20年，大葉大學傳播藝術學程助理教授謝炳昌，8年前才開始拿相機，無師自通摸索攝影技巧，回歸原始的專業，以戲劇觀點攝影，拍出「有戲味」的照片自成一格，12月1日起將在台中推出公益攝影展，所得助獨老供餐。

謝炳昌讀國立藝專（台藝大前身）影劇科，專攻舞台劇演與導的他，曾在名製作人周遊公司任職，也在台中青年高中教戲、導戲，之後更曾在屏風表演班工作1年，已過世的戲劇泰斗李國修，原有意請衷情舞台劇的他走上舞台幕前，但因緣際會下，他卻轉到廣告公司擔任業務，一待就是20年的歲月。

直到8年前他回歸原始的專業，除在大學教書外，愛戲的他拿起相機，用自己的方式「導戲」，無師自通摸索攝影技巧，因學過油畫，他將從油畫啟蒙的構圖、色塊技巧融入攝影中，加上具編導專業背景，他用戲劇、劇場觀點拍照，漸漸拍出「有戲味的照片」。

像是花時間等待眼前景致的變動，按下快門剎那，往往是他當下感受情緒張力最滿的瞬間，有的照片呈現「淡淡的盼望」或有「淡淡的哲學」，讓觀看者依自己的經驗領略照片裡傳達的「劇情」。

鮮有人知的是謝炳昌天生色盲，對比鮮明的紅與綠，在他眼中是難分難解的顏色，他眼中的色彩跟一般人不同，卻也讓他的照片呈現出有別於一般人的色彩異想「視」界，另有風情。

獨特的風格，讓他的照片曾獲台中國家歌劇院「遇見．台中國家歌劇院」官方網站首頁選用，更成中華郵政台中總局國家歌劇院元年紀念郵票專案攝影。

12月1日到15日，他應邀與攝影同好黃賢正、蔣益欣、何季彥等人，在台中禾固建設會館（東興路3段152號4樓）推出公益攝影聯展，謝炳昌展出15件作品，他說，攝影作品義賣所得，將捐贈甘霖基金會贊助台中市獨老送餐。