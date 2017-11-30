開南大學與桃市原民局攜手 推廣原住民文化

2017-11-30 17:30

［記者魏瑾筠／桃園報導］為傳承弓箭技術製作，並讓年輕原住民找回失去的技能，桃園市開南大學今與桃園市原住民族行政局簽訂策略聯盟，除了辦理「原力爆發弓箭研習營」，透過實作營隊與原住民文化之間搭起橋梁，未來還將針對原住民相關議題，進行各階段原住民族的教育推展工作。

桃園市原民局長林日龍表示，感謝開南大學及公管系提供原住民族教育發展所需的相關基礎學理與政策研究，而透過舉辦弓箭營隊文化型式的活動，也能提升桃園市高中職原住民族學生對傳統文化的認識。

開南大學校長梁榮輝則說，開南大學有超過200位以上的原住民就學，今年拿到冠軍的開大棒球隊，就有3分之1是原住民族的學生，與原民局策略聯盟後，會更加注重學生的生活和教育發展。

開南大學學務長李汾陽表示，年前學校成立原住民族資源中心，為開大高達11個不同民族的原住民，提供學習原住民族多元事務的興趣和溝通管道，並舉例ROTC（大學儲備軍官訓練團）制度的推廣，就是為原住民的未來提供不同生涯管道機會。

承辦此次營隊的公管系主任衛民說，營隊由開南大學原住民學生當隊輔，並由來自花蓮的太魯閣族何光男，透過兩天住校的「戰鬥訓練」，從木弓與竹弓的製作，到操作如何射箭技巧，最後讓學生實際參與射箭競賽，獲得成果，將原住民擁有的器具、技術與生活方式，設計成活潑的應用教學，傳承高中生對原民生活的瞭解，重溫原民祖先狩獵文化的精神和意義。