打造孩子們的造夢基地 竹市首座自造教育示範中心啟用

市長林智堅與學生們共同操作小小創客自製機器人。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-30 17:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推動「自造教育」，首座「自造教育示範中心」今天下午在培英國中啟用，透過課程鼓勵孩子「動手做」，實踐創意理念，培養創新設計能力，市長林智堅表示，透過創客博覽會、新竹黑客松提供「創客」創意舞台，第一座自造教育示範中心的成立，將提供孩子創意實踐的學習環境，「要讓新竹市成為孩子們的造夢基地」。

林智堅與培英國中「小小創客」共同操作會走路的「仿生獸」、「機器人」，由培英國中老師、學生共同親手製作的機器人平穩行走在桌面，來自各級學校的校長、老師無不驚呼「機器人走得好穩，好厲害！」共同見證自造教育的初步成果。

林智堅說，竹市擁有產值超過1兆元的新竹科學園區、頂尖的5所大學、以及國家級的研究機構，人才濟濟，是適合推動高科技教育，在新竹市的教育團隊的努力下，由培英國中努力爭取教育部經費，打造自造教育中心，開啟自造教育的第一步，讓高科技教育向下扎根。

他指出，除了創設自造教育中心，他上任後抓緊新教育新趨勢，結合新竹市在地產官學研，與工研院合作成立「新竹市創新產業加速器中心」，同時也舉辦「創客博覽會」與「新竹黑客松」，讓新竹市成為創客們的舞台、孩子們造夢的基地。

「將創客精神應用到生活中！」林智堅說，以近期空氣污染為例，竹市的「空氣盒子微型感測器」便是來自「創客」的驕傲，創客「哈爸」許武龍簡化空氣偵測器製造，發展出小型空氣品質監控設備，由市府佈設於全市45所國中小學校，結合市府數據平台，讓家長隨時能上網掌握全市的空氣品質，他也常常利用系統提醒兒子「該戴口罩囉！」空品盒子的實踐，就是創客精神成功實踐的最好案例。

培英國中校長丁淑觀表示，竹市是今年度國教署通過的11個縣市的計畫裡，第一個成立的自造教育示範中心的縣市，秉持「不以國英數學科框架孩子」的精神，設立自造教育中心，透過思考與實作啟發孩子，讓孩子學習更寬廣，有更好的競爭力、適應力，未來將首先啟動木工手作、美感創新客製化、在地新竹工藝、數位機器人、數位設計模擬等課程，也將辦理相關的研習課程，讓全市各校老師們深入了解自造教育。