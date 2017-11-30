台灣服務業奧斯卡獎 中市「1999」三度蟬連五星服務首獎

台中市1999三度蟬連五星服務首獎，副市長林陵三、研考會主委柳嘉峰等人代表領獎。（台中市政府提供）

2017-11-30 17:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第3度再度榮獲遠見雜誌服務業大調查「1999便民專線」類首獎，副市長林陵三今天代表領獎，並強調獲獎首要歸功第一線的話務同仁，以及市府各機關單位的配合，市府會再接再厲，繼續為市民提供最優質服務。

中市府3度獲得「1999便民專線類」冠軍，是全國唯一連續3年得到該獎項的公務機關。林陵三說，市府能連續3年獲獎，首要歸功24小時無縫輪班的第一線話務同仁，加上市府各單位後端的積極配合，讓市民反映的問題，能迅速獲得滿意回應。

他又說，第一線話務人員必須具備同理心、愛心及責任感的同仁擔任。市長林佳龍上任後，改變以往委外派遣人力，自105年開始改為市府約聘僱，照顧同仁權益，讓他們更安心工作，進而產生光榮感，服務品質也更加提升。

市府研考會主委柳嘉峰表示，台中市1999開辦迄今，總進線量已超過1200萬通，滿意度均達97.6%以上，每通都是市民對市府的信任，以及市府對市民的責任。而市府也利用大數據分析，發現熱點、事先預見及提出對策解決，力求讓市民有感。

為了優化及穩定服務品質，降低流動率，市府自105年起領先全國，將話務人力改為市府自聘，並在今年1月成立話務管理組，專責管理1999話務中心，辦理迄今成效良好，多項服務指標也均維持高標，獲得民眾口頭讚許的案件，更從改為約聘僱之前的每月120件，提升到今年的149件。

柳主委強調，除了維持高品質服務，1999以同理心及換位思考，化被動為主動，了解民怨並致電民眾說明，也有效提升案件的滿意度，特別是派工結案滿意度由104年的78.19%提升至今年的83.78%。隨著各項市政業務的逐漸順利推展，1999話務量下降，也代表民怨的減少。