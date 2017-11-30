搭網室、灑天然油劑驅蟲 宜蘭長壽金柑近將生鮮上市

長壽金柑有果實碩大、果皮甜、果皮果肉易分開等特點。（記者林敬倫攝）

2017-11-30 17:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］花蓮區農業改良場輔導宜蘭縣蘭陽金柑（金棗）生產合作社，在礁溪地區栽種從中國引進的長壽金柑，由於花改場協助農民搭建網室，加上在果實上噴上可避免果蠅的油劑，栽種過程可以不用農藥及化學藥劑，有機且皮厚的長壽金柑可直接鮮吃，產量也比一般金柑多了5％到10％，近期將進入採收期。

金柑於每年的11月至隔年3月進入開花採收期，是宜蘭地區的特色農特產品之一，以往多以金棗糕為人所熟知，否則就是被用來做蜜餞，少部分用於年節應景及祭祀用途，花蓮農改場於民國100年時，引進來自中國、不用加工可鮮吃的長壽金柑到礁溪鄉試種，希望擺脫金柑以往給民眾的刻板印象，讓果菜市場出現金柑生果的身影。

由於長壽金柑容易受到果蠅及紅蜘蛛等小型害蟲危害，而得到黑點病，試種成效一直不好，花改場於去年協助在地農民搭設網室種植金柑，並讓農民在長壽金柑上噴加天然無毒的油劑，以有機無毒的栽種模式，防止害蟲啃食，順利改善種植成效不佳的問題，可比一般的金柑產量高5％至10％，近期進入採收期，宜蘭縣金柑生產合作社將與通路商合作，讓長壽金柑可順利上市。

花蓮區農業改良場宜蘭分場副場長張同吳表示，長壽金柑本來就具有高產特色，也有果實碩大、果皮甜、果皮果肉易分開等特點，而有機無毒的栽種模式，除讓民眾直接食用長壽金柑時，可以安全的享受果皮與果肉的甜美，也讓農民的收益得以增加，改善生活。

宜蘭縣蘭陽金柑生產合作社理事主席林廷財表示，宜蘭潮濕適合金柑生長，全國90％的金柑都在宜蘭種植，長壽金柑每台斤可賣到300元以上，較一般金柑高出一半，果實可連皮帶肉一起吃，口感清脆香甜，除了可當生果賣，也適合用來開發成特色沙拉食用。