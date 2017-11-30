台中大里中興路下水道動工 改道路線出爐

大里中興路一段下水道工程，今天開始從塗城路口往南施工，工程人員上午已經圍上施工圍籬，請民眾提前改道。（記者陳建志攝）

2017-11-30 16:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里中興路1段鄰近4個里，每逢大雨就淹水，市府為解決淹水問題，將從瑞城一街到大里橋頭，闢設全長1.4公里的下水道，今年6月先進行自來水等管線遷移後，今天開始將從中興路塗城路口往南，封閉北上一半車道施工，南下車道則正常行駛，工期預計到明年5月，因中興路車流量大，提醒往來大里、霧峰的民眾可改走大峰路，避開施工路段。

大里區中興路1段沿線的瑞城、金城、仁德、仁化等里，多年來飽受淹水之苦，尤其在祥全路到萬壽街路段，更是逢雨必淹，為徹底解決大里溪南淹水問題，在立委何欣純向營建署爭取1億多補助經費後，市府水利局決定從瑞城一街到大里橋頭，闢設長度1.4公里的下水道，將水從大里橋頭排入大里溪。

為配合下水道工程，今年6月19日開始，自來水、台電、中華電信等管線單位先進行管線遷移，目前遷移工程已經都完工，市府水利局從今天開始，進行塗城路口往南到瑞城一街約1公里的下水道工程。

市府水利局雨水下水道工程科長陳世玉表示，此次工程採分段施工，其中仁化路口到大里橋頭的出水口工程已經完工，今天開始從塗城路口往南施工，因中興路是大里、霧峰、草屯民眾進出市區的要道，車流量大，為降低對附近商家和交通衝擊，施工時每次將僅圍上40米長施工，約16個工作天可完工再推進，另外為縮短施工時間，改變工法為大口徑預鑄管涵，將儘量在夜間吊放施工，工期縮短為半年，預計明年5月汛期前可完工。

陳世玉表示，此階段將封閉中興路北上車道（往市區）的機車道和部分外側車道，建議北上往市區方向的用路人，可在大里中山路左轉，再右轉接大峰路後，走仁化路或北湖街重新接回中興路，民眾也可提前在霧峰走草湖路接大峰路；因南下車道（往霧峰）不受影響，民眾可正常行駛，若擔心受影響，也可提前在大里橋頭右轉北湖街（往霧峰）或左轉仁慈街（往大里工業區）。