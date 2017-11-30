烏日天使站慶7歲 華山今年請蔡依林代言募年菜

華山基金會烏日天使站慶生並募年菜，多位民代及民代助理一同共襄盛舉。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-30 17:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕華山基金會烏日天使站已成立7年，今天舉行慶生，同時為長者募年菜；由於農曆過年將至，華山基金會持續募年菜，但年菜一年比一年難募，今年邀請歌手蔡依林代言，希望民眾用愛填滿年夜菜，讓獨老們也能享有年菜，不會感到孤獨。

華山基金會烏日天使站今天舉行7週年感恩茶會，不但多位長者特到烏日社區活動中心與平時照顧他們的志工及社工們一同慶生，市議員吳瓊華及各民代助理也共襄盛舉。

老人日益增多，公部門能力有限，需要仰賴社福團體協助照顧，華山基金會在全市各地設立天使站，就近照顧在地的獨居老人，而烏日天使站則是繼南屯、北屯、東勢天使站所成立的天使站，已邁入第7年。

由於再過2個月多月就要過年，華山基金會為長者籌募年菜，由於年菜愈來愈難募集，今年特邀請蔡依林代言，蔡依林相當有愛心，免費為華山基金會代言，而年菜宣傳單上不但有蔡依林的照片及簽名，還印上「Jolin揪你一起用愛填滿年夜菜」文字，要邀請民眾一起為「孤單空盤添愛」。

華山基金會今年除了提供的年菜有3菜1湯外，還有元宵、甜點，更首次增加香腸、肉脯等乾貨，還贈送由志工們自己織的手套一雙，全台共織了2萬3千套，要讓阿公阿嬤們，過年時不但可吃到年菜、感受到過年的喜氣及溫暖的手套。

獨居在烏日已高齡88歲的長者黃阿公，晚年喪偶及養子不聞問，因年事已高，行動不便，每天僅能靠雙手摸索四周環境。

99年華山開始服務黃阿公，提供關懷陪伴等到宅服務，連結替代役男協助送餐，讓阿公從此人生有依靠，每天可吃到熱騰騰的便當。

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