刺激國人出遊 觀光局祭台灣週遊券首波優惠

2017-11-30 16:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣每年國內旅遊約有1億4000萬人次，觀光局為刺激國人出遊，首度祭出「台灣周遊券-花東限定好康」方案，首波透過結合國內3家旅行社業者包裝19條花東旅遊路線，主打優惠價格及高品質的行程，像是兩天一夜搭乘華信航空，入住渡假酒店只要4000元、三天兩夜到太魯閣峽谷、伯朗大道、入住五星飯店只要8000元。

自去年中客不來之後，不少縣市都被視為觀光重災區，尤其中客最愛的花東更是首當其衝，加上冬季又是花東旅遊淡季，觀光局為鼓勵國人出遊，與國內旅遊業者合作包裝各項優惠套裝行程，首波由花東地區開跑，包裝旅遊產品為周遊券，讓民眾可規劃跨年旅遊或是春節出遊，套裝旅遊包含3天2夜、2天1夜等，雙人成行五星級飯店住宿含早餐、遊樂園門票等套裝方案，號稱比國際旅展還殺的優惠。

觀光局主秘林坤源表示，台灣觀光資源豐富，國旅一年也有將近1億4000萬旅遊人次，商機非常可觀，時序進入季節交替之際，也是不少民眾出遊的時機，尤其今年國旅卡新制上路，不少公務員也在物色旅遊行程，他呼籲旅遊業者應該多在國旅市場發揮。

林坤源也說，雖然國人出國頻率高，但是台灣不管在交通、旅遊及服務的品質都不比他國差，如果週遊券在花燈推行順利，未來也希望能推廣到西半部地區甚至是環島路線，讓國人覺得留在台灣旅行其實是不錯的選擇。