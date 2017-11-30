台中第3家多機能社區照顧中心啟用 造福海線長輩

台中市海線社區照顧服務中心空間明亮舒適。（記者張軒哲攝）

2017-11-30 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕為讓長者受到妥善照顧，台中市海線社區照顧服務中心30日於清水正式開幕啟用，以小規模多機能服務長輩，台中市府社會局副局長陳仲良表示，此中心專門照顧失智型長者，提供日照、居家服務、喘息服務等多元且連續性的服務，讓長者受到妥善照顧，也減輕照顧者的負擔。

海線社區照顧服務中心原本也設有失能型日照中心，由於二樓尚有閒置空間，為補足失智長輩的照顧，因此社會局補助414萬元、中央補助54萬元，並由永信社會福利基金會自籌160萬元，加上富宇社會福利慈善事業基金會捐款129萬元，歷經兩年整修，建立小規模多機能服務中心，空間全新裝潢，溫馨舒適。

陳仲良表示，海線社區照顧服務中心為台中市第三家小規模多機能服務中心，也是台中市第24家日照中心，將針對失智長輩提供日照、居家服務及喘息服務（臨時住宿）等多元服務，營造台中為最適合養老的生活首都。

小規模多機能服務中心採社區式的照顧服務，若家庭照顧者晚上因突發事件無法在家照顧長輩，單位也可安排長輩於日間照顧結束後接續臨時住宿，採另外收費方式，減輕家庭照顧者的負擔及壓力。

社會局表示，小規模多機能服務自104年起試辦，更可因應長輩照顧需求不同而擬定多元、個別化的照顧服務，若清水區民眾有多元服務需求，可撥打2627-0812永信基金會或長照服務專線1966申請。

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