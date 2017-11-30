確診率全國第一 若瑟醫院失智中心深入社區

2017-11-30 16:55

［記者廖淑玲／雲林報導］當記憶逐漸流逝……虎尾若瑟醫院成立失智共同照護中心，從醫院拓展到社區，半年來老人失智確診率全國第一，今天舉辦成果發表，照護團隊分享心得，守護在地老化，讓長者開心，家人放心。

根據台灣失智症協會調查，台灣65歲以上老人失智症盛行率為8％，去年26萬人次，未來45年可能突破85萬人，然而失智因常被家人誤認「老番顛」是正常老化，反而錯失治療機會。

80歲潘阿嬤2年前開始有焦慮、失眠睡眠障礙、記憶衰退的情形，連孫子都認不得，甚至一直重複講同樣的事，經家人帶到若瑟醫院神經內科醫師何旭華門診就診，經過各項血液、腦波、電腦斷層掃描及心理衡鑑等檢查，確診為輕度失智症。

潘阿嬤的媳婦包小姐今天分享阿嬤轉介到若瑟醫院失智症共同照護中心後，透過專業團隊帶動健康促進運動、唱歌、音樂欣賞、美術創作等，臉上笑容變多，會自發性與其他長者互動聊天，心情開朗愉快，每天期待到據點。

照護中心主任何旭華表示，雲林縣65歲以上人口數約12萬人，依失智症盛行率8％推估，失智人口數約有上萬人，但中央健保局登錄有案僅2911人，顯示尚有很多失智患者未被妥善照護。

虎尾若瑟醫院院長李聰明說，雲林縣失智共同照護中心今年5月起由該院承辦，收案服務480人，新確診個案174人，全國第一，今天成果發表，感謝照護團隊的辛勞付出；雲林縣政府秘書長黃玉霜表示，透過照護中心專業團隊人員的照護，協助失智者回歸熟悉的日常生活，也減輕家屬照顧上的負擔，讓人感動更值得肯定。

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