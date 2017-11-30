網傳中火燒廢輪胎要回中國住 網友酸：離產地近較新鮮

2017-11-30 16:40

〔記者黃佩君／台北報導〕空污來襲亮紅燈，但竟也被統派網路謠言拿來操作！網傳line對話指台中火力發電廠收購廢輪胎燃燒，「有朋友專門賣廢輪胎給台中的火力發電廠」，還扯上「民進黨要廢核」，更指「我堂姐、堂哥、弟（在大陸），有叫我回大陸住」。台電今發澄清稿表示，這是子虛烏有的網路謠言，不但台中電廠沒辦法燒廢輪胎來發電，台電也未採購廢輪胎。有網友反諷該則對話，「回去（大陸）住也好，霧霾當然要吸離產地近一點的，比較新鮮」。

冬季進入空污肆虐季節，南部地區自昨起開始一連3天不良，包括台中、興達電廠都被要求減煤兩成，以維護空氣品質。但在因應空污之餘，網路卻竄起統派謠言，表示民進黨為廢核，「收購廢輪胎去燒，台灣真的完蛋了」。

該圖片在line群組廣受轉發，內容描述民進黨為了要廢核，「現在是收購廢輪胎去燒，省錢又燒得久（戴奧辛）」，並強調「台灣真的、真的完了，我堂姊、堂哥、弟（在大陸），有叫我回大陸住，只是這是我們生長的地方，那（哪）有可能離開！」

該對話還描述，「說的是真的，因為朋友專門賣廢輪胎給台中的火力發電廠，因為是朋友能說什麼！」

台電為避免以訛傳訛，今發澄清稿強調這是子虛烏有的網路謠言，「台中電廠沒辦法燒廢輪胎來發電，且台電未採購廢輪胎，盼外界有心人士勿以錯誤訊息誤導社會大眾。」

而網友則表示，PM2.5多為東北風帶來的中國境外污染物，火力電廠減少排放固然是更為環保，但若覺得很可怕就想要去中國，則「回去（大陸）住也好，霧霾當然要吸離產地近一點的，比較新鮮」。