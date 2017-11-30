「客人就是家人、有心最重要」瓏山林飯店獲頒「遠見五星服務獎」

2017-11-30 16:29

〔記者陳炳宏／台北報導〕被喻為「台灣服務業奧斯卡獎」的「遠見五星服務獎」今天舉行第15屆頒獎典禮，除安麗日用品公司達成七連霸、臺中市政府三連霸外，新科狀元還有特力屋、1010湘湖南料理、小人國主題樂園、和運租車，而今年也出現二匹黑馬，包括「中友百貨」與頂級飯店「瓏山林飯店」。

另外包括南山人壽、信義房屋、中華電信、中華航空、全家便利商店、台灣高速鐵路、統一速達、中國醫藥大學附設醫院、friDay購物 台北富邦銀行、台北文華東方酒店、家樂福都重返榮耀。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店總經理朱少菡表示，雖然飯店不大，但志氣很大，非常感謝每一位來過飯店貴賓給予的讚美、批評、指教，這個獎榮耀是屬於是150位員工與其家人，因為沒有同仁犧牲圍爐、七夕等家庭節日全年無休的努力，不會有現在大家的肯定。

曾在2010年10月梅姬颱風遭水淹，一度停業超過2個月，朱少菡哽咽的說，整個飯店裝潢、傢俱等，都重新進口、整修，很感動所有同仁不離不棄，而且沒收入的情況下，公司薪資、年終獎金都未打折，因為董事長把客人、員工都當做是家人，認為自然天災應該公司承擔。

客人即是家人，真誠對待每個人，這企業文化也傳承到員工身上，朱少菡舉例說，有一次一對剛訂婚的新人到飯店住宿，洗澡時女客人把訂婚戒子用衛生紙包起來放在浴室洗手檯上，結果就忘記了，直到退房離開飯店後才想到，並且打電話回飯店求援。

朱少菡說，當時房間早就已經清潔完畢，但當天飯店20幾個同仁，花了一下午時間，把所有的垃圾全都翻出來，一個一個垃圾袋打開，終於找出來，客人也很感動，但對同仁而言，這是發自內心感受到客人的著急，「體貼入心、待客如親」是飯店一貫的服務理念。

開幕以來，每年過年前瓏山林飯店都會舉行公益活動，朱少菡說，同額捐、整年度與公益團體合作愛心活動，甚至最夯的公益路跑，都沒缺過，甚至宜蘭在地孤兒院、弱勢家庭關懷，也從來不間斷，去年起更與里長合作，開啟獨居長輩送餐活動，朱少菡說，公益活動參與讓同仁更具同理心。

另一匹黑馬「中友百貨」執行董事張光貝表示，中友百貨本身就有神祕客自我檢視稽核機制，張光貝說，百貨業服務具有同質性也有其特殊性，每個櫃位來自不同廠商，無法功過相抵，所以維持穩定度有其困難；所以中友百貨特別注重客人的感受，例如90度鞠躬比不上一個親切的微笑。

張光貝也指出，服務是整體性不是局部性，而是包括清潔阿姨與交通指揮人員都會影響到客人上門意願，中友百貨透過許多課程，包括生命教育、讀書會等，把服務精神落實到員工心理。

《遠見雜誌》表示，今年受測的261家業者或單位，有6成分數高於60分，其中還有2成1是高於70 分的前段班，堪稱歷年最多，深入採訪20個業態冠軍的致勝之道，其實很簡單，他們在意的不只是客人一次的購買，而是下次願意再度光臨。