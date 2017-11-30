國小體重就破百！半年甩23公斤 工程師「胖丁」變陽光型男

學起體重即破百的「胖丁」工程師丁建新，半年甩肉23公斤，變身陽光型男。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-30 16:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕小學起體重就破百的「胖丁」工程師丁建新，吃小火鍋就要嗑掉11碗飯，食量及食慾驚人的他，因為衣服越來越難買，靠跑步、重訓再搭配飲食調整，半年成功甩肉23公斤，變身陽光型男，他說，瘦下來超讚的！

23歲的丁建新在電子公司任職，從小就有大食量，吃飯常是用「大碗公」計量，小學畢業時體重就破百，之後體重一路維持百公斤以上。他吃小火鍋要配掉11碗飯，生活更不能沒有宵夜，不管晚上吃什麼，宵夜還是要嗑掉兩個漢堡配薯條、炸雞，再加一杯可樂才滿足。

丁建新也愛含糖飲料，179公分高的他，最重曾達120公斤；衣服已穿到3L、褲子46腰，衣褲越來越難買，加上血壓飆高，他決心減肥，跟公司較有份量的人組成「腹愁者聯盟」，挑戰台中市舉辦的減重計畫。

丁建新用大量運動消耗熱量，之前多次跑步減重，初期雖有效卻易遇停滯期，以前他一遇撞牆期就放棄，這次減重，他除先跑步1小時，再搭配重量訓練1小時，每週維持大量運動6天，強化肌力與基礎代謝。

此外，他痛下決心調整飲食，戒含糖飲料，吃大量蔬菜及肉類，把澱粉攝取量降到最低；丁建新說，開始減重的第1個月超有感，每天都可以看到體重明顯消失。

第2個月起就遇到停滯期，這次他用增加跑步速度及強化重訓的方式突破，半年後體重從108公斤減到85公斤。

身型改變期間，衣服換買過兩輪，花不少錢重新置裝，但他卻超後悔，「太早換買衣服」，因為沒想到自己可以一路瘦下來，成功甩肉23公斤後已改穿L號、35腰衣褲，丁建新開心地直說：「人生沒有這麼瘦過！」

丁建新說，瘦下來後人變輕鬆，精神與體力都變好，尤其身型變好看自己心情更大好，他說，身邊的朋友以前不是喊他「胖胖」，就是「胖丁」，大家看到他的改變，已擺脫舊绰號了，他說，未來還要繼續努力瘦下去，期盼看到7字頭的體重。