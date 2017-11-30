身障母子3人工作超認真 雇主直呼「撿到寶」

2017-11-30 16:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣狀元工程行經竹北就業中心媒合，僱用輕度智能障礙的阿雅，阿雅認真負責的工作態度，讓老闆深受感動，決定再任用也是身心障礙的阿雅母親和哥哥，母子一家3口發揮長期從事資源回收的經驗，分類撿出不少金屬，讓老闆直呼「撿到寶」！

竹北就業服務中心主任劉文菁說，阿雅一家6口有4人智能障礙，謀生不易，是低收入戶家庭，父親帶著家人在家從事資源回收工作，支撐家計，收入微薄，阿雅在今年8月經竹北就業中心媒合，到狀元工程行擔任環保助理。

工程行老闆李岳衡首度接觸身心障礙員工，見阿雅工作十分認真，安排她接觸油漆工作，培養專長。在阿雅成功就職後，母親和哥哥阿翔也轉介到竹北就業中心求職，因阿雅的表現博得老闆信任，就業服務員陳延綽再媒合母子進入工程行服務。

母子3人運用長期在家中處理資源回收累積的經驗，仔細將看似雜亂、毫無價值的回收物正確分類，挑選出不少價值高的金屬，展現工作能力，老闆也對一家人也特別照顧。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍說，身心障礙者求職不易，為協助阿雅等人就業，竹北就業中心協助求職者重整儀容、適應環境，也補助雇主及求職者薪資；而老闆願意提供就業機會，在友善的職場環境下，讓母子發揮所長，一家3口得以穩定就業。