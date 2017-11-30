中彰投長者換照認知測驗 不合格者都卡在第3關

2017-11-30 16:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部公路總局從今年7月開始，實施高齡駕駛換照，需進行認知測驗，只要今年剛滿75歲的長者都會接獲認知測驗的通知，台中區監理所統計，目前中彰投區滿75歲參與認知測驗有2267人，但只有14人不合格，都是卡第3關，長者不會畫出指定時刻時鐘，但經複測後則全數合格。

台中區監理所表示，高齡駕駛人駕駛執照管理制度7月1號上路，民國31年7月1號以後出生，而且年滿75歲的長輩，就會收到換照及認知測驗的通知單，之後的3年內，長者可前往監理單位辦理換照，通過者可換到3年有效期的駕照。

超過75歲以上，雖不用換照，但有違規記點或吊扣駕照的人，在收到通知單後的3個月內，一定要辦理換照。

台中區監理所表示，中彰投到目前為止，滿75歲需要換照者有6615人，超過75歲有違規者需要換照者，有1077人。

台中區監理所表示，換照時前需要體檢合格，體驗合格後才會繼續進行認知功能測驗，共測驗3關，測驗的內容，第一關為「對時間的正確認知能力」，就是由受測者回答當日的年月日及所在地等。

第二關為「近程記憶思考的能力」，就是讓受測者看10種日常生活與交通環境相關圖案，收起圖案兩分鐘後，再由受測者回答所看的圖案。

第3關為「判斷力及手腦並用能力」，請長者畫出時刻時鐘，於測驗紙內畫出一個大的圓形時鐘，將應該在時鐘內出現的數字及位置繪製完成。

這3個程序必須一次完成，都必須通過才算合格，但是很多長者不合格都是卡在第三關，長者多半不會畫時鐘，而且會長針短針搞不清楚。

台中區監理所指出，目前中彰投區滿75歲已有2267位長者來換照，有14人不合格，但目前都已複測過關。

台中區監理所表示，基於人力，目前只規定滿75歲的長者需要換照，76歲以上的長者則不必換，但若是有違規，就必須在3個月內來換照，若未換照則註銷駕照。