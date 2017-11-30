中台灣好玩卡新品上市 優惠最低22折

2017-11-30 17:16

〔記者張菁雅／台中報導〕整合中台灣7縣市旅宿相關業者的「中台灣好玩卡」全新商品今天上市，包含樂園、溫泉、經典、旅宿、國際限定等五大主題，最低可享22折優惠，同時也加碼推出「加1元送台中精選飯店1晚」限量搶購。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山表示，「中台灣好玩卡」去年7月首度發行，至今已賣出4萬2千多張，新商品擴大合作店家，希望將發行卡數衝到10萬張。

「中台灣好玩卡」是為自由行旅客量身規劃的套票，以主題式包裝台中、彰化、南投、雲林、苗栗、嘉義縣市的「必玩、必吃、必買、必住」商品，放進電子票卡中。

陳盛山表示，「中台灣好玩卡」去年7月首度發行，第一階段以交通整合為主題，整合中台灣19家客運公司222條公車路線，發行台中市區1至3日的Day Pass及11條台灣好行路線套票，至今已賣出4萬2千多張卡。

今年進入第二階段，主軸為強化品牌，加入高鐵、旅宿、溫泉、樂園業者，商品更精緻，合作店家達到3千家，下一階段將結合台中花博，推動品牌國際化，未來預計合作店家增加到5千家，發卡數達到10萬張。

「中台灣好玩卡」今年新商品包括「瘋玩樂園」、「溫泉暖心」、「台中經典」、「高鐵＋旅宿」、「國際限定」等五大主題，有多種商品組合，讓消費者依照需求選購。

為慶祝新品上市，「中台灣好玩卡」官網將在12月1日中午12時開放搶購「加1元送台中精選飯店1晚」，平均每人只要1401元，就能得到台北至台中高鐵來回票、樂活旅宿聯盟及台灣特色飯店聯盟共15家旅店住宿1晚，限量50名。