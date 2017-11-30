解決高雄空污 陳其邁：興達電廠1-4號機組提前除役

2017-11-30 16:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委陳其邁呼應市長陳菊的要求，他認為解決空污要治本，要求興達電廠1至4號燃煤機組，都應加速提前除役期程，落實減煤，空污才能有效減量。

高雄市環保局要求台電興達電火力發電廠，明年3月前要減少2成的用煤量，但經濟部規劃於2023年才將興達1、2號燃煤機組除役，高雄市長陳菊今早表示「太久了」，不同意。

對此，陳其邁表示，根據市府環保局資料，興達發電過程產生的污染排放量中，粒狀物、硫氧化物及氮氧化物分別占佔高雄市列管固定污染源排放總量的19%、38%及31%，污染排放量居發電相關製程之冠。且冬季並非用電高峰，適度調節發電量降載應屬可行。

陳其邁說，高雄空氣品質近期越趨惡化，霧霾嚴重，今天環保署空氣品質監測網顯示，高雄市空氣品質AQI有8個測站超過150，高雄地標85大樓幾乎消失不見，PM2.5猶如健康隱形殺手。

陳其邁提出三點呼籲：

第一是台電應立即配合市府環保局審查會要求，在空氣品質不良季節（每年10月至3月），減少2成燃煤用量，約15萬噸，台電並應提出配合落實減煤的具體計畫。其次，大林電廠1、2號機將更新改建為2部80萬瓩高效率「超超臨界」燃煤發電機組，預計於明年2月、7月商轉，一定會增加氮氧化物等污染排放量。

陳其邁強調，興達電廠1至4號燃煤機組分別於1982、1983、1985及1986年商轉，均已超過30年，應加速提前除役期程，並同步規劃替代燃氣機組的興建與商轉時間。最後，興達電廠與永安液化天然氣接收站相當接近，興達電廠應盡速發展天燃氣為主的電廠，降低燃煤造成的污染，同時電載升降調節要更具彈性。