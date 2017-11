台北101來這招 變身全台最大許願樹

2018年倒數計時,台北101史無前例在35~90樓,使用近14萬顆LED燈條,架設56層樓高的巨型燈網T-Pad,變身全台最大許願樹,12月2日18點將秀出「2018年幸福共好」文字。(圖由台北101提供)

〔記者楊雅民/台北報導〕2018年倒數計時,台北101史無前例,在35~90樓使用近14萬顆LED燈條,架設56層樓高的巨型燈網T-Pad,變身全台最大許願樹,12月2日18點將秀出「2018年幸福共好」文字。

台北101發言人劉家豪表示,每到跨年時刻,台北101的新年大秀總是備受國際矚目,今年特別突破大樓硬體限制,提前至12月初架起名為T-Pad的LED燈網。

「T」同時俱備了Time、Taipei、Taiwan等意涵,T-Pad的誕生,除了給民眾Time for year-end countdown、Time for New Year 等迎接倒數的期待感,同時更具有Time for Taiwan、Time for Taipei、Time for 2018等多重意義。

每晚T-Pad燈光秀內容,除了倒數之外,並將結合交通部觀光局及台北市政府宣傳台灣、台北市,還要讓民眾的心願一起被點亮。

T-Pad展演有三階段:1.共許幸福光 2. 共創幸福樹 3.共享GO幸福,同時將變身為全台最大的聖誕樹,邀請民眾一起許願。

即日起,民眾只要於T-Pad亮燈的首3週(12/2-12/21)間,上FB臉書查詢「台北101 2018幸福共好Happy Together」粉絲團,按讚並參與貼文互動,就可填寫16個字以內的願望。

台北101於此期間每天將選出最多272位幸運兒,於每晚18-22點 T-PAD展演期間,秀上這些幸運兒的新年願望,12月22日當晚則會彙整統計首3周參與民眾的願望,在T-Pad上做一次特殊展演。

至於12月26-31日迎接新年的最後一周,T-Pad則將以明年「狗」年為主題,供民眾許願,從個人到全民、從今年到來年,透過全民集氣活動,期許為台灣新的一年帶來新祝福與新希望。