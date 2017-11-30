酷航進軍台灣5週年 年旅客量衝破50萬

2017-11-30 15:32

〔記者陳宜加／台北報導〕酷航進軍台灣5週年，成為酷航最大市場之一，過去一年台灣旅客人數超過50萬人次，增幅將近兩成，載客率也一直維持8成以上。酷航今年開航雅典、檀香山兩條新長程航線，並透露未來夏威夷、馬來西亞關丹也在即將開航名單中。

酷航為新加坡航空旗下的廉價航空，2012年首航新加坡─雪梨，今年與欣丰虎航合併，目前飛航16國、62個航點。酷航2012年首航台北、2015年首航高雄，已成為重要樞紐，例如新加坡經台北到首爾、東京、札幌；經高雄飛往大阪。

目前搭乘酷航，旅客可從台北直飛往新加坡、東京、札幌與首爾；從高雄可直飛往新加坡與大阪；經新加坡轉機也可前往東南亞、澳洲、印度與歐洲。

酷航表示，目前機隊共計16架波音787夢幻客機、23架空中巴士A320，航網中的短、中程航線得以今年開航雅典、檀香山兩個長程航點，載客率提升2個百 分點至84.2％，上半年營業額達8500萬美元，營業利潤達到500萬美元。

酷航新任首席商務長（CCO）Vinod Kannan今天來台，宣布下一步將持續拓展長程航線，近期將宣布更多長程航點。他曾任新航航網規劃副總裁，負責訂定公司長期發展計劃與機隊規劃，也曾於印尼、義大利、中東地區擔任總經理職位。