彰縣6.9萬台二行程機車 攔檢排氣越毒罰越重

彰化縣空氣污染源以移動式污染源為大宗，又以街上到處都有的汽、機車輛為主。（記者張聰秋攝）

2017-11-30 16:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕這幾天來的髒空氣，讓民怨沸騰，彰化縣也是空氣差的嚴重城市之一，環保局鎖定在街上趴趴走的還有6萬9000多台二行程機車，加強路邊攔檢排氣稽查，被測出檢驗不合格立即開罰，排得越毒、罰越重，從最低1500元到最高6000元都有。

彰化縣空氣污染源以移動式污染源為大宗，又以街上到處都有的汽、機車輛為主，這些車輛長期排放出的廢氣，無時無刻威脅騎士自身和民眾的健康，其中，又以二行程機車排放PM2.5威脅更大。

環保局長江培根指出，國內二行程機車在2002年後陸續停廠，目前街上還有的二行程機車，車齡都已超過10年老車待汰換，環保局為了加快淘汰速度，今年以來針對重要路段、菜市場、學校和加油站鄰近路段，加強執行機車排氣檢驗路邊攔檢作業，並針對攔檢不合格且未完成當年度定期排氣檢驗車主立即開罰。

今年到目前為止，彰化縣環保局已經汰舊二行程機車約1萬7000輛，還有約6萬9000多輛。

江培根說，依照規定，二行程機車出廠5年之後，車主每年都要定期到機車檢驗站檢測廢氣排放狀況，不合格有1個月改善期，覆驗合格不開罰，若被路邊攔檢到未定期接受排氣檢驗，並被驗出不合格，就無改善期馬上會被罰，罰鍰依照排放濃度的級距計算，從1500元到6000元不等。