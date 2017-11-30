中市身障馬術委員會成立 特教生驚喜體驗

台中市身障馬術委員會成立，請來殘障奧運馬術國手孫育仁示範表演。（記者歐素美攝）

2017-11-30 15:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市身心障礙體育總會「馬術委員會」今天在神岡區靝馬馬場成立！主辦單位請來腦麻馬術選手孫育仁到場示範，並邀請豐原及大雅國中特教生參加身障馬術運動體驗營，學童看到馬兒又驚又喜，一名小朋友騎到「迷你馬」，脫口而出：「好小喔！」為現場帶來歡樂笑聲。

台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍表示，馬術委員會成立代表身心障礙運動展的進步，希望透過體驗營讓更多人認識馬術，未來並將與台中市運動局合作，推廣更多元的身心障礙者運動。

台中市運動局主秘郭明洲說，市府在議會支持下將蓋全國首座身心障礙運動中心，利用國中、小學用閒置教室，打造屬於身障朋友的空間及環境，馬術運動很適合身障孩子，對於患者身體、心理及社交等都有很好的幫助。

殘障奧運馬術國手孫育仁表示，因腦麻能從事的運動不多，經馬術治療後發現自己喜歡馬術運動，進而訓練成為選手並參加比賽，從16歲到28歲接觸馬術已12年，馬是一種安撫心靈的動物，你對他好，他就會回饋你，在馬背上覺得很自由、很快樂。他坦言，剛開始騎馬滿困難的，經不斷練習，克服身體障礙，才能操控及感受馬匹的動作，鼓勵腦麻、身心障礙朋友勇敢走出來，追求夢想。

9歲的王以彤，因染色體變異，智能、肢體發展遲緩，媽媽黃明雪帶她接觸馬術治療2年，大腿肌力增強，散步行走穩定性足夠，語言也進步，黃明雪說，身障小朋友很喜歡接觸動物，也有助其心靈發展。

台灣馬術治療中心總教練張兆遠表示，接受馬術治療的以腦麻造成的肢體受損最多，其他有腦傷、肢障或心智類的自閉症、過動、智能障礙等，腦麻孩子接受馬術訓練，約6堂課，腰背及走路等即可見改善。

身障者從事馬術訓練，需至少3人陪騎，人力成本高。靝馬馬場負責人王神安表示，只要患者有醫囑及物理治療師、馬術治療教練陪同，將免費提供馬匹及場地供患者訓練。