原來是「醬」！ 岡山豆瓣醬美味有原因

2017-12-01 07:30

〔記者謝以菲／高雄報導〕提到豆瓣醬，很難不想到聞名全國的岡山豆瓣醬，鮮香辣的調味聖品，讓人脾胃大開。快跟著我們前往產地現場直擊，一探保留古法製程的在地堅持。

說起岡山豆瓣醬的起源，文史工作者劉天賦表示，空軍士官劉明德先生於1948年來台，在岡山空軍眷村落腳，後來為了營生，1950年起在眷村內兜售自製的家鄉味辣豆瓣醬，也就是「明德豆瓣醬」。

走進明德豆瓣醬的工廠即可見排排站的大缸，缸上都有記錄日期的編號，據第三代經營者劉宇邦表示，一大早就得忙著翻攪、開蓋曬缸，且必須曬上半年，每天都得靠人力攪、拌、翻、揉，相當費工。保留古法製作的明德豆瓣醬，將辣椒、黃豆、蠶豆分別日曬發酵，原本靠露天曝曬將蒸熟豆子發酵為豆麴的過程，則改在溫室內控溫進行，劉宇邦表示，豆麴發酵好壞關乎醬料香醇度，如果溫度沒拿捏好，豆子便會全部腐壞，溫室培植不僅改善早期依經驗判斷的不足，也改善製作當中「日曬夜露」的衛生問題。

明德豆瓣醬強調不加色素、防腐劑，重視殺菌、包裝等過程，並設有實驗室，將每批原料做農藥檢測，成品做保溫試驗、確保不含防腐劑。劉宇邦說，經營理念在於「不貪心、真材實料、不削價競爭」，並強調使用台灣農產原料，為老招牌把關。

明德豆瓣醬：（07）629-6448，高雄市岡山區河堤路二段128號1樓