雨水下水道施工導致中興路積水？ 中市府：因聯通管阻塞

2017-11-30 15:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大里區中興路一段與祥全路口28日出現積水，外界質疑因雨水下水道工程施工，管線遷移後造成路基下陷所致，台中市水利局今指出，積水主因是先期管線遷移後，區公所設置的PVC聯通管阻塞，並非中興路雨水下水道管線工程導致，當天已緊急抽除排水，減緩道路淹水情形，今並再開挖路面，新設橫越祥全路的臨時排水路，避免側溝滿溢情形再度發生。

水利局表示，大里區中興路一段自萬壽街至瑞城一街沿線，長期飽受淹水困擾，市府爭取中央經費，新闢大里橋頭至瑞城一街長約1400公尺的雨水下水道，由於該路段管線複雜，請來自來水、電信及瓦斯等單位遷移管線，並將原有道路兩旁側溝打除其中1條，供管線遷移使用，並保留1條側溝做為地區排水。

中興路一段與祥全路口於今年8月底完成管線遷移後，因原保留側溝排水緩慢，大里區公所隨即派員改善，因所施作的臨時設施排水效果有限，加上疑似該處PVC聯通管阻塞，才導致日前側溝排水滿溢，造成路面積水。

水利局指出，當天已緊急抽除排水，減緩道路淹水情形，今並再開挖路面，新設橫越祥全路的臨時排水路，並持續觀察排水狀況，避免側溝滿溢情形再度發生。此外，市府將繼續推進中興路雨水下水道工程進度，期盼儘速如期如質完工，徹底改善當地長期的淹水問題。