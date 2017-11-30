豐原戶所協助機車考照 新住民直呼好貼心

2017-11-30 14:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區戶政事務所自103年起，每年皆開辦「新住民機車考照輔導班」，輔導新住民考取機車駕照，解決新住民無照駕駛的困擾，除了提供紙本題庫或下載機車考照題庫APP，方便新住民學習考照，甚至還提供新住民免費使用電腦，以輔導新住民練習及模擬測驗或一對一個別輔導鼓勵，幫助新住民上駕照，讓新住民「足感心」。

豐原區戶政所主任林豪爵表示，新住民遠從各國來台，因語言隔閡、文化背景及生活方式等差異，除要適應國內的生活，在文字及語言溝通上也是一大考驗，要考取駕照有一定的難度，加上機車考照新制上路後，考照難度大幅增加。

豐原戶政事務所為輔導新住民機車考照，除提供紙本題庫，也會協助新住民下載機車考照題庫APP於手機，可選擇其母語題庫，讓新住民可不受時間、地點限制反複練習及模擬測驗，戶政所人員並會隨時電話鼓勵報名學員在家自學情形，學員有問題還可隨時到戶所進行一對一個別輔導。

來自越南的「小金」第一次考照時筆試未過，因家裡沒有電腦，在家無法練習，想放棄重考，豐原戶政員工獲知，立即請「小金」找時間到戶政所，由戶政所提供電腦，專人輔導「小金」線上模擬測試練習，「小金」在自助餐店工作，就利用考前3天下午到戶政所練習，第2次終於順利考取駕照，笑說「終於可以安心騎車去上班及接送小孩上、下學」。

另一位來自越南的「小賢」，因丈夫脊椎受傷無法工作，需負擔家中經濟，因無照騎車總是提心吊膽就怕遇到警察臨檢，因在家時無法專心念書，豐原戶政所就請她有空到戶政所，提供一對一個別輔導，並不斷電話追踪關懷，讓她終於在第4次考試成功取得駕照，小賢拿到駕照，開心地一再謝謝豐原戶政所同仁。