開創黑幫電影美學 梅爾維爾回顧展在高雄

2017-11-30 14:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館今年底獻上最後一波大師回顧片單，是影史素有黑色電影大師之稱的尚皮耶梅爾維爾（Jean-Pierre Melville）回顧展；今年適逢梅爾維爾百年誕辰，12月獻上4部梅爾維爾開創影史黑幫電影美學之作，不僅可欣賞梅爾維爾終極的黑色美學，更可窺見一代男星亞蘭德倫、楊波貝蒙、里諾范杜拉跨越時代率性無比的硬漢英姿。

高市電影館指出，梅爾維爾終其一生的14部作品，都被譽為黑色電影的經典，影響馬丁史柯西斯、昆丁塔倫提諾等導演極深，他的電影更深刻影響到吳宇森導演《英雄本色》，甚至連香港導演彭浩翔的《買凶拍人》也是向這位法國電影大師致敬，他與亞蘭德倫合作的3部黑幫電影《獨行殺手》、《紅圈》和《大黎明》，更將彼此推上演藝高峰。

此次「黑夜的眼睛－梅爾維爾回顧展」特別選映這位黑幫電影始祖一鳴驚人首作《沉默之海》，本片帶有強烈革新色彩的敘事風格，引發當時藝文圈高度關照，以及梅爾維爾60年代警匪電影經典系列首部曲《線人》，和融入梅爾維爾參與二戰的親身經驗《影子部隊》。

最不容影迷錯過的《紅圈》，描述3個末路男子合作搶劫一家保全嚴密的珠寶店，得手之後卻遭受無法抗拒的外力影響，導向悲劇性的宿命論收場。片中冷冽肅殺的氣氛與精練準確的對白動作，配合一代男星亞蘭德倫與尤蒙頓無懈可擊的詮釋，完美地呈現男性之間，無須贅語解釋的深厚情誼，是梅爾維爾最具代表性的作品。