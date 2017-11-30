竹市無障礙微旅行成果發表 參與者分享、家屬感謝信感動全場

2017-11-30 14:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推動全國首例無障礙微旅行，規劃新竹市3條旅遊路線，鼓勵身心障礙者走出家門，自5月起已完成9場次旅程，共98人次身心障礙者及家屬參與，今天成果發表，除參與微旅行的吳美金小姐分享心得，更有家屬寫信感謝市長林智堅跟社會處同仁，場面溫馨感人。市長林智堅表示將持續規劃無障礙微旅行，打造無障礙空間，替身障朋友圓夢。

林智堅說，上任後積極替身心障礙朋友打造無障礙空間，包括增設新竹火車站無障礙電梯，在規劃中央公園、護城河親子公園、府後街人行步道、新竹綠園道等建設時，拓寬人行空間、增設無障礙坡道等，鼓勵身心障礙者走出家門，更推動到宅換證服務、免費「同步聽打服務」等，讓新竹市成為更友善的城市。

他說，推動「無障礙微旅行」對公部門來說是極大的挑戰，但社會處長陳雪慧以及同仁的決心，讓他深受感動，因此積極連結資源與多扶合作，透過無障礙微旅行，實現許多身障朋友的「第一次」，讓熟悉的日常生活，不再困難。

林智堅感性地說，上任以來努力推動市政，每天早出晚歸，犧牲與3個孩子相處的時間，但是看到同仁的努力，改變市民的生活，讓他覺得一切都值得，明年將持續推動無障礙微旅行，為身障朋友創造美好回憶。

參與無障礙微旅行的吳美金小姐說，肢體障礙的她因為微旅行，讓她「不用再只是顧包包」，可以到影像博物館、青草湖等出遊，透過精彩的解說，了解新竹市景點的故事，更可以和好姊妹們旅行，那天出遊的景象，仍在腦海裡，難以忘懷。

輪椅作家暨廣播主持人余秀芷，也分享一封來自羅伯伯女兒的感謝信，7月有失智症的64歲羅伯伯，全家三代同堂一同參與無障礙微旅行，除到眷村博物館參觀，更體驗披米粉，羅老先生還難得地拍手唱歌，非常開心，4天後羅伯伯因疾病往生，微旅行也成為全家最後一次的出遊，女兒在感謝信中提到，感謝市府團隊與多扶的策劃與堅持，這次旅行帶給全家美好的回憶，留下一輩子回味無窮的照片，令在場人士感動不已。