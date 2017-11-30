綠島「大哥洞」易落石 議員疑梅花鹿及山羊踩踏

綠島環島公路「大哥洞」山壁陡峭。（記者黃明堂翻攝）

2017-11-30 14:29

［記者黃明堂／台東報導］綠島環島公路「大哥洞」岩石峭壁最近由縣府覆網，防止落石砸人車。原來，崖上易有梅花鹿及山羊出現，縣議員謝賢裕指鹿、羊蹄易造成土石鬆動，甚至曾有人被落石砸死，要求以自然工法加以保護。

「大哥洞」位於綠島西南海岸約14.8公里處，接近馬蹄橋，據傳早年由關在綠島的「大哥」們投入工程，以人力在自然岩石間開鑿而來，因此在地人慣稱「大哥洞」或「大哥隧道」。

此處海岸地質景觀相當壯觀，卻是危險路段。山壁陡峭，但也易生落石，謝賢裕說，10幾年前曾有機車騎士在此處被落石砸死，數年前也有一輛轎車被數10公斤的落石擊中，車上4人有3人受傷。

謝賢裕說，除了地質本身因素，野生的梅花鹿及山羊，很有可能也是造成落石的原因之一。牠們常走在崖上及山壁，經常踩踏之處，草就長不出來，土石容易鬆動，岩壁常被牠們的腳蹄鑽磨，也容易破碎滾落。

他說，過去擔任綠島鄉代會主席時，曾建議設明隧道來防止落石砸人車，但未被管理單位接納，當縣議員後向縣府建議，建設處最近在崖壁築起保護網，希望以自然工法讓土石留在網內，並長出雜草，避免遇雨滑落。

不過，謝賢裕認為，現有保護網面積不足，應該再往崖上，將動物走動之處也包網，才能達到保護功效。